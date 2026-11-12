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Economie

Fără precedent! CFR Cluj este în fața unei depunctări uriașe » Ardelenii ar putea pierde 12 puncte!

s Scris de sergiu crăciun(
Fără precedent! CFR Cluj este în fața unei depunctări uriașe » Ardelenii ar putea pierde 12 puncte!
Aosom
CFR Cluj se confruntă cu o situație fără precedent! Din cauza datoriilor, vișiniii ar putea fi depunctați cu 12 puncte.

Sursa: Monitorul Cluj

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