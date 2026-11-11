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Economie

Fermierii au aflat cum pot obţine finanţare pentru dezvoltare

v Scris de v.i. adomnicăi
Fermierii au aflat cum pot obţine finanţare pentru dezvoltare
Aosom
> Direcţia Agricolă a prezentat măsurile de sprijin disponibile pentru agricultorii din zona montană Fermierii din comuna Cârlibaba au participat la o sesiune de informare organizată de Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Suceava privind oportunităţile oferite prin Planul Naţional Strategic 2023-2027. În cadrul întâlnirii au fost prezentate schemele de sprijin gestionateCiteşte

Sursa: Cotidianul Crai Nou

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