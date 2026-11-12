Primăria Turnu Roșu organizează miercuri, 18 noiembrie, de la ora 17:00, o întâlnire de informare despre oportunitățile de finanțare europeană disponibile prin GAL Țara Oltului. Sesiunea este dedicată fermierilor, antreprenorilor, asociațiilor și celor care au idei de proiecte pentru comunitatea locală. Întâlnirea va avea loc la sediul Primăriei Turnu Roșu și va fi susținută de […] The post Fermierii și antreprenorii din Turnu Roșu, invitați să afle cum pot obține fonduri europene nerambursabile appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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