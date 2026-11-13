 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Fifor: Bugetul pe 2027 trebuie să fie un instrument de dezvoltare economică, de susţinere a investiţiilor şi de protejare a nivelului de trai

l Scris de loredana codruț
Fifor: Bugetul pe 2027 trebuie să fie un instrument de dezvoltare economică, de susţinere a investiţiilor şi de protejare a nivelului de trai
Aosom
Mihai Fifor spune că bugetul pe 2027 trebuie să fie un instrument de dezvoltare economică, de susţinere a investiţiilor şi de protejare a nivelului de trai

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →