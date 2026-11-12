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Economie

Finanţarea deficitului bugetar al României este în mâinile americanilor şi englezilor. Investitorii britanici şi cei americani au cumpărat 80% din obligaţiunile în euro pe 8 ani şi 65% din cele pe 12 ani, la dobânzi de 6-7%

Z Scris de Zf Ro
Finanţarea deficitului bugetar al României este în mâinile americanilor şi englezilor. Investitorii britanici şi cei americani au cumpărat 80% din obligaţiunile în euro pe 8 ani şi 65% din cele pe 12 ani, la dobânzi de 6-7%
Aosom
Investitorii din Marea Britanie, Irlanda şi America de Nord par să aibă cea mai mare încredere în România având în vedere că au subscris cea mai mare parte din împrumutul luat de România prin eurobondurile lansate în noiembrie, având cele mai mari procente subscrise pentru tranşele cu maturităţile mai mari, de 8 ani şi respectiv de 12 ani.

Sursa: Zf Ro

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