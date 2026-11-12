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Economie

Florian Neagu, BNR: Agricultura şi industria alimentară atrag cele mai multe finanţări ale IFN-urilor dintre sectoarele strategice, dar au şi cele mai ridicate rate ale creditelor neperformante

c Scris de cristina bellu
Florian Neagu, BNR: Agricultura şi industria alimentară atrag cele mai multe finanţări ale IFN-urilor dintre sectoarele strategice, dar au şi cele mai ridicate rate ale creditelor neperformante
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Agricultura şi industria alimentară continuă să atragă cele mai multe finanţări acordate de instituţiile financiare nebancare (IFN) dintre...

Sursa: Zf Ro

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