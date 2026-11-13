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Economie

Fondul Proprietatea a înregistrat un profit net de peste 334 milioane de lei în primele 9 luni din 2026

a Scris de andreea năstase
Fondul Proprietatea a înregistrat un profit net de peste 334 milioane de lei în primele 9 luni din 2026
Aosom
Fondul Proprietatea a încheiat primele 9 luni din 2026 cu un profit net de 334,3 milioane lei, în creştere faţă de cel de 139,8 milioane lei obţinut în perioada similară a anului anterior

Sursa: Stiri Pe Surse

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