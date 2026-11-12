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Economie

Fostul director comercial al Oil Terminal, audiat de DIICOT după ce și-a dat demisia cu o zi înainte de percheziții

l Scris de lavinia petrea
Fostul director comercial al Oil Terminal, audiat de DIICOT după ce și-a dat demisia cu o zi înainte de percheziții
Aosom
Procurorii DIICOT au descins la compania Oil Terminal din Constanța, pe urmele unui grup infracțional din care ar face parte persoane cu funcții importante.

Sursa: Stirile Pro.tv

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