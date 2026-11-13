Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, reținut de DIICOT într-un dosar privind afaceri cu motorină

Gabriel Daraban, fostul director comercial al companiei Oil Terminal din Constanța, a fost reținut de procurorii DIICOT, în urma perchezițiilor desfășurate joi la sediul operatorului portuar. Acesta este vizat într-o anchetă privind presupuse afaceri ilegale cu produse petroliere și un prejudiciu adus statului estimat la zeci de milioane de euro, potrivit informațiilor prezentate în acest […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗