 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Fostul președinte al Estoniei și un economist de top de la Banca Mondială, primii speakeri confirmați la THE SUMMIT by HotNews 2027

z Scris de zero georgiana
Fostul președinte al Estoniei și un economist de top de la Banca Mondială, primii speakeri confirmați la THE SUMMIT by HotNews 2027
Aosom
Toomas Hendrik Ilves, președintele care a făcut din Estonia un stat digital, și Marcin Piątkowski, fost economist principal la Banca Mondială și autorul cărții despre miracolul economic polonez, vin la București pe 16 martie 2027. HotNews anunță primii speakeri confirmați și data primei ediții THE SUMMIT: 16 martie 2027, la Teatrul Național din București, Sala …

Sursa: Hotnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech