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Economie

Fotbal. Argentinianul Mauricio Pochettino este noul antrenor al echipei Manchester United. După retragerea lui Alex Ferguson, în 2013, englezii au mai avut șapte antrenori principali.

a Scris de auras rosu
Fotbal. Argentinianul Mauricio Pochettino este noul antrenor al echipei Manchester United. După retragerea lui Alex Ferguson, în 2013, englezii au mai avut șapte antrenori principali.
Aosom
Manchester United a anunțat, vineri după-amiază, că Mauricio Pochettino va antrena echipa masculină, începând cu 18 noiembrie. Argentinianul în vârstă de 54 de ani părăsește, astfel, echipa națională a Statelor Unite, pe care a condus-o din 2024. “Tehnicianul argentinian este cunoscut pentru stilul său de joc ofensiv, bazat pe o intensitate ridicată, pentru dedicarea sa […]

Sursa: Biziday

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