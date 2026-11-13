FOTO/ VIDEO – LUME “ALEASĂ” LA TOPUL FIRMELOR BUZĂU 2026! PERFORMANȚA ECONOMICĂ, PREMIATĂ DE CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BUZĂU… NEWS BUZAU – RECUNOAȘTERE OFICIALĂ!
Sursa: News BuzauCitește mai departe la sursa originală
Comunicat PMB
13-11-2026: Unde ieșim în săptămâna 16 - 22 noiembrie în București. Premieră la Teatrul Stela Popescu, expoziție dedicată Lui Luchian, Tonitza și...
Comunicat PMB
13-11-2026: Cifrele dezastrului găsit la STB, în urma insolvenței: pierderi de 767 de milioane de lei, salarii de până la 31.000 de lei, 36 de sp...
Finanțare asigurată pentru centrul în care elevii din Bihor vor afla ce liceu și ce meserie li se potrivesc
Consiliul Județean Bihor a semnat contractul de finanțare pentru înființarea Centrului Județean de Orientare Școlară și Profesională Bihor. Aici,...
Ședință extraordinară - Consiliul Județean Timiș
Publicat în 13 noiembrie 2026 Ultima actualizare pagină: Florescu Corina...
Primăria Timișoara pregătește un nou Centru Regional de Genetică Medicală la Spitalul de Copii, cu laborator propriu și spații de spitalizare pentru pacienții cu boli rare
Municipiul Timișoara va avea un Centru Regional de Genetică Medicală la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”, cu laborator propriu și cinci paturi p...
Noul Spital Municipal din Timișoara, dezvoltat în parteneriat cu IFC, intră în etapa de selectare a partenerului privat
Primăria Municipiului Timișoara și IFC (International Finance Corporation), Divizia de Investiții a Băncii Mondiale, pregătesc procedura de selec...
Reclamele la medicamente influențează recomandările medicale făcute de inteligența artificială
Inteligența artificială poate ajunge să recomande mai des un medicament doar pentru că a văzut, înainte de a analiza cazul unui pacient, o reclam...
Diana Șoșoacă acuză că a rămas fără tone de piftie în urma unui atac cibernetic care i-a dezghețat frigiderul
Europarlamentarul român Diana Șoșoacă acuză că a fost victima unui atac de tip malware care i-a dezghețat congelatorul și i-a… The post Diana Șoș...
Un Sherlock Holmes fără Sherlock Holmes: de ce mi-a plăcut „The Final Problem”, miniseria de pe Netflix REVIEW
„The Final Problem”, miniseria spaniolă de pe Netflix, m-a prins tocmai prin această invitație la joc. Are decorul perfect
REVIEW „Primetime”, cu Robert Pattinson, un film dur, inspirat dintr-o poveste reală șocantă. O interpretare de Oscar, dar filmul nu m-a devastat așa cum mă așteptam
Există filme care te lasă fără cuvinte, care te urmăresc zile întregi după ce le-ai văzut și care îți provoacă un disconfort aproape imposibil de...
Noul Raport Meteorologic al ANM Emis cu Prognoza pentru Starea Vremii în România din 13 Noiembrie 2026
Noul Raport Meteorologic al ANM Emis cu Prognoza pentru Starea Vremii în România din 13 Noiembrie 2026 iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnolog...
Hackerii nord-coreeni au furat criptomonede de 400 de milioane de $. Peste 900 de victime, păcălite prin apeluri video false
Hackeri nord-coreeni susținuți de stat au furat criptomonede în valoare de peste 400 de milioane de dolari, folosind apeluri video false pentru a...