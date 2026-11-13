 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

FOTO/ VIDEO – LUME “ALEASĂ” LA TOPUL FIRMELOR BUZĂU 2026! PERFORMANȚA ECONOMICĂ, PREMIATĂ DE CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BUZĂU… NEWS BUZAU – RECUNOAȘTERE OFICIALĂ!

i Scris de iulian gavriluta
FOTO/ VIDEO – LUME “ALEASĂ” LA TOPUL FIRMELOR BUZĂU 2026! PERFORMANȚA ECONOMICĂ, PREMIATĂ DE CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BUZĂU… NEWS BUZAU – RECUNOAȘTERE OFICIALĂ!
Aosom
Mediul de afaceri buzoian s-a aflat ieri, 12 noiembrie 2026, în centrul atenției, cu prilejul Galei „Topul Firmelor din Buzău 2026”, eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău. Manifestarea a reunit reprezentanți ai mediului de afaceri, antreprenori, oameni de administrație și invitați, pentru a celebra performanțele economice ale companiilor care au contribuit […]

Sursa: News Buzau

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →