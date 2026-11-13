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Economie

Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, a fost reținut de DIICOT

f Scris de florentina grigore
Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, a fost reținut de DIICOT
Aosom
Gabriel Daraban, fostul director comercial al companiei Oil Terminal Constanța, a fost reținut joi seară de procurorii DIICOT, într-un dosar complex de evaziune cu motorină.

Sursa: Adevarul

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