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Economie

Galați: Condiții mai bune de trafic pe DJ 240, la Slobozia Blăneasa, comuna Negrilești

c Scris de crişan andreescu
Galați: Condiții mai bune de trafic pe DJ 240, la Slobozia Blăneasa, comuna Negrilești
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Lucrările de modernizare a drumului județean DJ 240, pe tronsonul care traversează localitatea Slobozia Blăneasa (comina Negrilești), au intrat într-o nouă etapă importantă: a început turnarea primulu strat de asfalt!

Sursa: Dcnews

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