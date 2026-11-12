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Economie

Gen Z trimite cele mai multe aplicări pe eJobs.ro; munca remote atrage millenn

m Scris de mirela egeea
Gen Z trimite cele mai multe aplicări pe eJobs.ro; munca remote atrage millenn
Aosom
Generația Z trimite cele mai multe aplicări pentru recrutare, candidații de peste 60 de ani caută joburi în construcții, iar munca remote atrage mai ales millennialii și candidații foarte tineri, potrivit unei analize realizate de eJobs. Peste 11,5 milioane de aplicări venite din partea a 523.000 de candidați au fost înregistrate în primele 10 luni [...] The post Gen Z trimite cele mai multe aplicări pe eJobs.ro; munca remote atrage millenn first appeared on Secunda Tv.

Sursa: Secunda Tv

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