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Economie

Ghid de BRIGHT FRIDAY la PPC Energie: reduceri de peste 2000 de lei și electrocasnice în rate pe factură. Ionuț Polexe: Avem super prețuri

t Scris de tiberiu vasile
Ghid de BRIGHT FRIDAY la PPC Energie: reduceri de peste 2000 de lei și electrocasnice în rate pe factură. Ionuț Polexe: Avem super prețuri
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PPC Energie vine cu oferte speciale de BRIGHT FRIDAY pentru fiecare categorie de consumatori.

Sursa: Dcnews

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