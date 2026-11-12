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Economie

Grindeanu: Taxele nu vor crește anul viitor; pensiile trebuie indexate, iar taxarea muncii redusă

d Scris de dan popa
Grindeanu: Taxele nu vor crește anul viitor; pensiile trebuie indexate, iar taxarea muncii redusă
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Taxele nu vor crește anul viitor, pensiile trebuie indexate conform legii, iar taxarea muncii ar trebui redusă, a declarat, miercuri seară, președintele PSD, Sorin Grindeanu, la Antena 3 CNN, potrivit Agerpres. Liderul social-democrat a spus că dorește încheierea unui ‘pact’ cu mediul de afaceri prin care să se garanteze că taxele nu vor crește în …

Sursa: Hotnews

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