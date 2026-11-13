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Economie

Grupul Electrica și Fundația Electrica lansează Pactul pentru Educație în Energie și Centrul de Studii Energetice „Prof. Ing. Dimitrie Leonida”

i Scris de ioan-radu gava
Grupul Electrica și Fundația Electrica lansează Pactul pentru Educație în Energie și Centrul de Studii Energetice „Prof. Ing. Dimitrie Leonida”
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Află detaliile evenimentului „Energie pentru România” (16 nov. 2026), organizat de Electrica și Atlantic Council la Uzina Filaret pentru viitorul energiei.

Sursa: Dcnews

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