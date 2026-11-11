 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Grupul german E.ON, prezent şi în România, confirmă estimările pentru 2026 şi mizează pe un profit net ajustat de 2,7-2,9 miliarde euro, având în plan continuarea investiţiilor în infrastructura energetică a Europei

r Scris de roxana rosu
Grupul german E.ON, prezent şi în România, confirmă estimările pentru 2026 şi mizează pe un profit net ajustat de 2,7-2,9 miliarde euro, având în plan continuarea investiţiilor în infrastructura energetică a Europei
Aosom
Grupul german E.ON, prezent şi în România pe piaţa de energie electrică şi gaze, reconfirmă estimările pentru 2026 şi mizează pe un profit net...

Sursa: Zf Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech