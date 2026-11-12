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Economie

Guvernul alocă peste un milion de lei din Fondul de rezervă pentru sărbătorirea Zilei Naționale la Alba Iulia

f Scris de florin pușcaș
Guvernul alocă peste un milion de lei din Fondul de rezervă pentru sărbătorirea Zilei Naționale la Alba Iulia
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Guvernul a aprobat, în ședința de joi, 12 noiembrie, alocarea a 1,182 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României, la Alba Iulia

Sursa: Stiri Pe Surse

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