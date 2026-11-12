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Economie

Guvernul dublează perioada pentru plata salariilor restante. Cine poate primi până la 12 salarii medii brute pe economie

a Scris de afrodita cicovschi
Guvernul dublează perioada pentru plata salariilor restante. Cine poate primi până la 12 salarii medii brute pe economie
Aosom
Guvernul dublează perioada în care angajații unor companii strategice aflate în dificultate financiară pot primi salariile restante din Fondul de garantare, de la șase la 12 luni. Crește și plafonul maxim al sumelor acordate fiecărui salariat, tot de la șase la 12 salarii medii brute pe economie.

Sursa: Adevarul

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