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Economie

Guvernul pregătește bugetul pe 2027. Nazare cere instituțiilor să transmită propunerile de cheltuieli până vineri. Miza banilor din PNRR

b Scris de bianca dumbraveanu
Guvernul pregătește bugetul pe 2027. Nazare cere instituțiilor să transmită propunerile de cheltuieli până vineri. Miza banilor din PNRR
Aosom
Bugetul pe 2027 va fi un test pentru credibilitatea financiară a României. The post Guvernul pregătește bugetul pe 2027. Nazare cere instituțiilor să transmită propunerile de cheltuieli până vineri. Miza banilor din PNRR appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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