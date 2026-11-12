Guvernul pregătește bugetul pe 2027. Nazare cere instituțiilor să transmită propunerile de cheltuieli până vineri. Miza banilor din PNRR

AEP: Valoarea subvenţiilor alocate partidelor, în noiembrie 2026, ajunge la peste 17.700.000 lei. Cea mai mare sumă, primită de PSD 12 Nov 2026

Xi Jinping afirmă că „reunificarea” cu Taiwanul trebuie să devină realitate: „Curentul istoriei nu poate fi oprit” 12 Nov 2026

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Nostalgia comunismului, în Europa: Unul din cinci cehi și peste o treime dintre slovaci cred că era mai bine înainte de 1989 12 Nov 2026

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