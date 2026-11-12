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Economie

Guvernul promite impozite cu până la 50% mai mici. Ce trebuie să accepte locuitorii pentru a beneficia de reducere

m Scris de madalina bahrim
Guvernul promite impozite cu până la 50% mai mici. Ce trebuie să accepte locuitorii pentru a beneficia de reducere
Aosom
Primăria din localitatea ta ar putea dispărea, dar impozitele pe care le plătești ar putea scădea cu până la 50%. Ai fi de acord? The post Guvernul promite impozite cu până la 50% mai mici. Ce trebuie să accepte locuitorii pentru a beneficia de reducere appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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