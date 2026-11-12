Guvernul României a extins la un an plata salariilor restante pentru angajații Liberty Galați

Salariile și celelalte drepturi bănești restante ale angajaților Liberty Galați vor putea fi plătite din Fondul de garantare pentru o perioadă de până la 12 luni, după ce Guvernul a extins joi mecanismul aplicabil companiilor strategice aflate în concordat preventiv. Plafonul maxim crește de la șase la 12 salarii medii brute pentru fiecare angajat, a anunțat purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru.

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