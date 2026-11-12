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Economie

Guvernul României a extins la un an plata salariilor restante pentru angajații Liberty Galați

a Scris de andreea dobra
Guvernul României a extins la un an plata salariilor restante pentru angajații Liberty Galați
Aosom
Salariile și celelalte drepturi bănești restante ale angajaților Liberty Galați vor putea fi plătite din Fondul de garantare pentru o perioadă de până la 12 luni, după ce Guvernul a extins joi mecanismul aplicabil companiilor strategice aflate în concordat preventiv. Plafonul maxim crește de la șase la 12 salarii medii brute pentru fiecare angajat, a anunțat purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru.

Sursa: Digi24

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