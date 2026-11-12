 Sari la conținut
M
Comunicate de presă
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Guvernul vine cu o ofertă neașteptată pentru români: impozite reduse cu până la 50% dacă acceptă comasarea

c Scris de cătălin tănăsucă
Guvernul vine cu o ofertă neașteptată pentru români: impozite reduse cu până la 50% dacă acceptă comasarea
Aosom
Impozitul ar putea să fie redus semnificativ pentru localitățile care acceptă comasarea voluntară propusă de Guvern. Astfel, atât timp cât românii din localitățile vizate de această restructurare administrativă acceptă unirea cu alte unități, Guvernul le va acorda o serie de facilități. Această reducere a impozitului poate ajunge până la 50%. Guvernul promite impozite mai mici […]

Sursa: National - Ziarul National

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →