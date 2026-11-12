Guvernul vine cu o ofertă neașteptată pentru români: impozite reduse cu până la 50% dacă acceptă comasarea

Impozitul ar putea să fie redus semnificativ pentru localitățile care acceptă comasarea voluntară propusă de Guvern. Astfel, atât timp cât românii din localitățile vizate de această restructurare administrativă acceptă unirea cu alte unități, Guvernul le va acorda o serie de facilități. Această reducere a impozitului poate ajunge până la 50%. Guvernul promite impozite mai mici […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗