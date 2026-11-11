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Economie

Hackerii ar putea ținti și electrocasnicele, avertizează șeful Agenției UE pentru Securitate Cibernetică

a Scris de aniela manolea
Hackerii ar putea ținti și electrocasnicele, avertizează șeful Agenției UE pentru Securitate Cibernetică
Aosom
Electrocasnicele europenilor ar putea fi următoarea țintă a hackerilor, după atacurile cibernetice care au vizat frigiderele supermarketurilor din mai multe țări și chiar băncile de sânge. Juhan Lepassaar, directorul Agenției Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA), a transmis un avertisment cu privire la pericolele atacurilor hackerilor, miercuri, 11 noiembrie.

Sursa: Ziare

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