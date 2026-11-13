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Economie

Hackerii nord-coreeni au furat peste 400 de milioane de dolari în criptomonede prin apeluri video false. Cum funcționa operațiunea „FaceStealer”

m Scris de maria ţaga
Hackerii nord-coreeni au furat peste 400 de milioane de dolari în criptomonede prin apeluri video false. Cum funcționa operațiunea „FaceStealer”
Aosom
Peste 900 de persoane au fost înșelate în ultimele 18 luni de hackeri nord-coreeni care au folosit apeluri video falsificate pentru a obține acces la dispozitive și conturi, apoi pentru a fura criptomonede în valoare de peste 400 de milioane de dolari.

Sursa: Adevarul

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