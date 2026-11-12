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Economie

Hambar, platforma pentru micii producători realizată în șase luni. Startup-ul primește prima investiție seed de la Vest Ventures

s Scris de start-up.ro
Hambar, platforma pentru micii producători realizată în șase luni. Startup-ul primește prima investiție seed de la Vest Ventures
Aosom
Alin Șerban e genul de antreprenor care nu poate să stea locului. Ne-a zis-o chiar el, dar și istoricul lui antreprenorial tot către asta indică. În prezent a lansat Hambar alături de Călin...

Sursa: Start-up

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