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Economie

HELLENiQ ENERGY anunţă un plan de investiţii de peste un miliard de euro în România, prin intermediul companiei sale locale din domeniul energiei din surse regenerabile.

r Scris de robert manea
HELLENiQ ENERGY anunţă un plan de investiţii de peste un miliard de euro în România, prin intermediul companiei sale locale din domeniul energiei din surse regenerabile.
Aosom
România devine a doua cea mai importantă piaţă de energie din surse regenerabile pentru HELLENiQ ENERGY, după Grecia: Patru parcuri solare, cu o...

Sursa: Zf Ro

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