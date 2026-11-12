Horoscop 12 noiembrie 2026

Cel puţin 100 de entităţi ale statului vor dispărea, spune Sorin Grindeanu. „Nu văd de ce trebuie să avem instituţii care se calcă pe picioare” 12 Nov 2026

Un plan bun pentru reforma administrativă. Va trece de pe hârtie în realitate? 12 Nov 2026

'Regula celor șapte apariții': Trucul unei femei care susține că a fost spioană rusă pentru a cuceri bărbații și a-i face dependenți de ea 12 Nov 2026

Oficialii lui Trump, acuzați că distrug documente înainte ca democrații să preia controlul Congresului 12 Nov 2026

Isterie în școlile din Anglia: măsuri demne de închisori sau aeroporturi împotriva telefoanelor / Detectoare de metale sau interdicție totală 12 Nov 2026