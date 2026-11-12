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Economie

Horoscop 12 noiembrie 2026

z Scris de ziarul național
Horoscop 12 noiembrie 2026
Aosom
BERBEC Ceea ce faceți și ceea ce spuneți au un impact major zilele acestea. Evitați remarcile prea acide, în domeniul profesional, în special făcute în public. Sectorul financiar va fi mai plăcut dacă ascultați acest sfat. TAUR La serviciu, sunteți vrăjiți de ideea de a elimina rutina din muncă, o perspectivă în care doriți […]

Sursa: National - Ziarul National

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