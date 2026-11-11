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Economie

HOROSCOP 12 noiembrie 2026. O zodie poate primi o mărire de salariu

p Scris de petronela dumitrescu
HOROSCOP 12 noiembrie 2026. O zodie poate primi o mărire de salariu
Aosom
Horoscopul zilei de 12 noiembrie 2026 aduce oportunități financiare, perspective profesionale favorabile și șanse de câștig pentru mai multe zodii. Scorpionii ar putea primi o promovare sau o majorare salarială, în timp ce Săgetătorii au ocazia să finalizeze afaceri importante și să descopere noi surse de venit.

Sursa: Mediafax Ro

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