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Economie

Horoscop 12 noiembrie 2026. Scorpionii pot primi o mărire de salariu, iar Săgetătorii pot descoperi noi surse de venit

d Scris de daniel mihai dragomir
Horoscop 12 noiembrie 2026. Scorpionii pot primi o mărire de salariu, iar Săgetătorii pot descoperi noi surse de venit
Aosom
Scorpionii pot primi o mărire de salariu, iar mai multe zodii au șanse la bani și oportunități profesionale. Vezi previziunile pentru 12 noiembrie.

Sursa: Stiri Pe Surse

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