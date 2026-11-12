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Economie

Iacobinii n-au dispărut. S-au mutat în politică

i Scris de ionuț bălan
Iacobinii n-au dispărut. S-au mutat în politică
Aosom
În Psihologia Revoluției, Gustave Le Bon încearcă să explice un fenomen care traversează istoria: oamenii nu-s întotdeauna mobilizați de rațiune, ci mai ales de credințe, pasiuni, iluzii și de personalități care ajung să le întruchipeze.

Sursa: Jurnalul Ro

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