Iașul ar putea apela masiv la muncitori străini! 83 de meserii noi, pe lista ocupațiilor deficitare

Vești importante pentru firmele din Iași. Lista ocupațiilor deficitare din România a fost actualizată, iar 83 de meserii noi au fost adăugate față de varianta aprobată în august 2026. Schimbarea poate deschide noi oportunități pentru angajatorii ieșeni care nu mai reușesc să găsească suficienți oameni pe piața locală și vor să recruteze personal din afara Uniunii Europene.

Sursa: Ziarul Evenimentul Citește mai departe la sursa originală ↗