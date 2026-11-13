 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Ilie Bolojan lansează un atac dur la adresa PSD: Forțează mistificarea cifrelor. Sper să nu-și bată joc de moștenirea primită!

l Scris de lucian negrea, reporter
Ilie Bolojan lansează un atac dur la adresa PSD: Forțează mistificarea cifrelor. Sper să nu-și bată joc de moștenirea primită!
Aosom
Ilie Bolojan: Le-am lăsatun buget stabilizat. Sper să nu-și bată joc de moștenirea primită. PSD forțează mistificarea cifrelor

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →