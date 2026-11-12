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Economie

Imagini cu Gabriel Daraban la sediul DIICOT. Un apropiat i-a adus o valiză în timpul audierilor

r Scris de realitatea.net
Imagini cu Gabriel Daraban la sediul DIICOT. Un apropiat i-a adus o valiză în timpul audierilor
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Primele imagini cu Gabriel Daraban, fratele șefului Camerei de Comerț și Industrie a României, au fost surprinse joi seară, la sediul DIICOT, unde acesta este audiat în cadrul unei anchete de amploare privind o presupusă rețea de contrabandă cu motorină, într-un dosar de evaziune fiscală.

Sursa: Realitatea

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