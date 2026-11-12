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Economie

Imperiul Nvidia, zguduit de viața amoroasă a șefului. Jensen Huang, în pragul demiterii după dezvăluirile despre o a doua aventură

m Scris de mădălina hodea
Imperiul Nvidia, zguduit de viața amoroasă a șefului. Jensen Huang, în pragul demiterii după dezvăluirile despre o a doua aventură
Aosom
Scandal la Nvidia. Jensen Huang riscă să fie demis după două presupuse aventuri, dintre care una cu o femeie suspectată de spionaj pentru China. The post Imperiul Nvidia, zguduit de viața amoroasă a șefului. Jensen Huang, în pragul demiterii după dezvăluirile despre o a doua aventură appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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