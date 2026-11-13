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Economie

În ce domenii au fost salariile medii nete mai mari la stat decât în privat în 2024 și cum compari două oferte

t Scris de tudor dima
În ce domenii au fost salariile medii nete mai mari la stat decât în privat în 2024 și cum compari două oferte
Aosom
Salariile medii nete au fost mai mari la stat în unele domenii în 2024. Pentru două oferte, compari separat salariul, sporurile și beneficiile.

Sursa: Ziarul Financiar

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