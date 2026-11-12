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Economie

Înalta Curte exclude dobânzile viitoare când creditorul cere tot creditul de consum înainte de termen

d Scris de daniel manea
Înalta Curte exclude dobânzile viitoare când creditorul cere tot creditul de consum înainte de termen
Aosom
La un credit de consum cerut integral înainte de termen, dobânzile viitoare nu intră în suma cerută. Banii nerambursați rămân de plată.

Sursa: Ziarul Financiar

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