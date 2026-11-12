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Economie

Încă un refuz pentru motorina rusească: După ce au fost respinse în SUA, petrolierele au schimbat cursul spre o altă țară care le spune tot NU

a Scris de alexandra pricop
Încă un refuz pentru motorina rusească: După ce au fost respinse în SUA, petrolierele au schimbat cursul spre o altă țară care le spune tot NU
Aosom
Încercarea furnizorilor ruși de a vinde în Brazilia motorina refuzată în porturile americane s-a lovit de un zid

Sursa: Stiri Pe Surse

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