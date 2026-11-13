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Economie

Incident șocant la Roșia Montană! Un tânăr a încercat să caute aur într-o mină închisă și a fost rănit de un explozibil improvizat

d Scris de diana pavel
Incident șocant la Roșia Montană! Un tânăr a încercat să caute aur într-o mină închisă și a fost rănit de un explozibil improvizat
Aosom
Goana ilegală după aur în adâncurile de la Roșia Montană a fost la un pas de a se transforma într-o tragedie.

Sursa: Click

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