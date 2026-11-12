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Economie

Inflația a urcat la 6,9%, iar românii simt presiunea scumpirilor. Motorina s-a scumpit cu peste 43% într-un an

s Scris de stefania pîrjol
Inflația a urcat la 6,9%, iar românii simt presiunea scumpirilor. Motorina s-a scumpit cu peste 43% într-un an
Aosom
Inflația a crescut pentru a doua lună consecutivă, ajungând la 6,9% în octombrie, iar scumpirile continuă să afecteze bugetele românilor. Motorina s-a scumpit cu peste 43% într-un an, chiriile înregistrează creșteri puternice, iar serviciile au depășit un ritm anual de 11%.

Sursa: Adevarul

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