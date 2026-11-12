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Economie

Inflația a urcat la 6,94% în octombrie. Motorina s-a scumpit cu 43%, benzina cu 33%, iar cafeaua cu 12%

v Scris de vlad dobrea
Inflația a urcat la 6,94% în octombrie. Motorina s-a scumpit cu 43%, benzina cu 33%, iar cafeaua cu 12%
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Rata anuală a inflației a ajuns la 6,94% în octombrie 2026, în creștere pentru a doua lună consecutiv.

Sursa: Stirile Pro.tv

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