Inflaţia revine pe creştere, iar BNR ţine dobânda. Dobânda-cheie închide anul 2026 tot la 6,5%, nivel constant de peste doi ani. Scăderi? Spre vara lui 2027

Preţurile mari la energie şi combustibili, dar şi creşterea cursului valutar pun presiune pe inflaţie, iar BNR anticipează până la final de an inflaţie în creştere, după scăderile din vară, astfel că a menţinut şi ieri, în ultima şedinţă de politică monetară din 2026, rata-cheie la 6,5%.

Sursa: Zf Ro Citește mai departe la sursa originală ↗