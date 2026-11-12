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Economie

Inflaţia revine pe creştere, iar BNR ţine dobânda. Dobânda-cheie închide anul 2026 tot la 6,5%, nivel constant de peste doi ani. Scăderi? Spre vara lui 2027

c Scris de claudia medrega
Inflaţia revine pe creştere, iar BNR ţine dobânda. Dobânda-cheie închide anul 2026 tot la 6,5%, nivel constant de peste doi ani. Scăderi? Spre vara lui 2027
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Preţurile mari la energie şi combustibili, dar şi creşterea cursului valutar pun presiune pe inflaţie, iar BNR anticipează până la final de an inflaţie în creştere, după scăderile din vară, astfel că a menţinut şi ieri, în ultima şedinţă de politică monetară din 2026, rata-cheie la 6,5%.

Sursa: Zf Ro

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