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Economie

ING înlocuiește treptat parola Home’Bank cu un PIN pe telefon

d Scris de daniel manea
ING înlocuiește treptat parola Home’Bank cu un PIN pe telefon
Aosom
Home’Bank trece treptat la accesul prin telefon și PIN. Clienții ING primesc pașii în aplicație și confirmă pe telefon intrarea de pe calculator.

Sursa: Ziarul Financiar

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