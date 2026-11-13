 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Economie

Interviu ZF. Nicoleta Deliu-Paşol, directorul de comunicare al BCR: „Mi-ar plăcea ca toţi tinerii să înţeleagă că, dacă încep să economisească sume mici, dar de foarte devreme pot să ajungă să aibă semnificativ mai mulţi bani decât cineva de 40-50 de ani, care îşi permite să economisească de 4-5 ori mai mult decât ei”

v Scris de valeriu dănilă
Interviu ZF. Nicoleta Deliu-Paşol, directorul de comunicare al BCR: „Mi-ar plăcea ca toţi tinerii să înţeleagă că, dacă încep să economisească sume mici, dar de foarte devreme pot să ajungă să aibă semnificativ mai mulţi bani decât cineva de 40-50 de ani, care îşi permite să economisească de 4-5 ori mai mult decât ei”
Aosom
Care ar trebui să fie relaţia tinerilor cu banii? De la „frugalitate” la a trăi momentul, cum alegem calea de echilibru? Nicoleta Deliu-Paşol,...

Sursa: Zf Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →