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Economie

Intotero acuză fosta guvernare că a pierdut peste 350 de milioane de euro pentru baraje și diguri. Buzoianu era ministrul Mediului

a Scris de andrei itu
Intotero acuză fosta guvernare că a pierdut peste 350 de milioane de euro pentru baraje și diguri. Buzoianu era ministrul Mediului
Aosom
Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Natalia Intotero, a declarat, vineri, la Cluj, că România a pierdut peste 350 de milioane de euro din fonduri europene destinate investițiilor în siguranța barajelor, poldere, dec

Sursa: Dcnews

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