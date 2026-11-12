Investiție în Oltenia: Bergerat Monnoyeur, dealer Cat, a inaugurat noul sediu din Ișalnița

Bergerat Monnoyeur, reprezentantul producătorului Caterpillar în România, a inaugurat oficial noul său sediu în comuna Ișalnița, județul Dolj, marcând o etapă importantă în consolidarea prezenței sale regionale și susținerea strategiei de a fi mai aproape de clienți și de proiectele pe care le implementează. Un hub regional de dialog și suport tehnic Noul punct de […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗