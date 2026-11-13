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Economie

Investitorii americani privesc spre oportunități, dar sunt atenți și la riscuri

c Scris de constantin rudniţchi
Investitorii americani privesc spre oportunități, dar sunt atenți și la riscuri
Aosom
Economia românească păstrează o serie de avantaje competitive, altele decât cele din anii 90, care încă sunt importante pentru investitori. Invitată: Nicoleta Forfotă, vicepreședinte AmCham, corporate bank head Citibank.

Sursa: Rfi

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