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Economie

Ionuţ Daniel Coleaşă, COO, CITR: Insolvenţa este un indicator întârziat. Anul acesta s-au văzut dificultăţile financiare din ultimii trei-patru ani. Astăzi, 40 de companii din 100 din agricultură au probleme financiare

m Scris de mădălina dediu panaete
Ionuţ Daniel Coleaşă, COO, CITR: Insolvenţa este un indicator întârziat. Anul acesta s-au văzut dificultăţile financiare din ultimii trei-patru ani. Astăzi, 40 de companii din 100 din agricultură au probleme financiare
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Circa 1.700 dintre cele 4.000 de companii de impact din agricultura românească, care cumulează peste 60% din datoriile totale ale sectorului, se află astăzi în zona de restructurare sau de insolvenţă iminentă, cu datorii de 37 de miliarde de lei şi 21.000 de angajaţi, potrivit unei analize a CITR prezentate în avanpremieră.

Sursa: Zf Ro

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